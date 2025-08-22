Les coteaux des Creuzier PR n°56 Creuzier-le-Neuf Allier
Les coteaux des Creuzier PR n°56 Creuzier-le-Neuf Allier vendredi 1 mai 2026.
Les coteaux des Creuzier PR n°56
Les coteaux des Creuzier PR n°56 Eglise de Creuzier-le-Neuf 03300 Creuzier-le-Neuf Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
C’est sur les coteaux calcaires que ce parcours vallonné s’étire jusqu’aux portes de la zone urbanisée.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les coteaux des Creuzier PR n°56
This hilly route stretches along the limestone slopes to the edge of the urbanized area.
Deutsch : Les coteaux des Creuzier PR n°56
Über die Kalksteinhänge zieht sich diese hügelige Strecke bis vor die Tore des Siedlungsgebiets.
Italiano :
Questo percorso collinare si estende lungo le colline calcaree fino al limite dell’area urbanizzata.
Español : Les coteaux des Creuzier PR n°56
Esta ruta montañosa se extiende por las laderas calizas hasta el límite de la zona urbanizada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme