Les coteaux des Creuzier PR n°56 Creuzier-le-Neuf Allier

Les coteaux des Creuzier PR n°56

Les coteaux des Creuzier PR n°56 Eglise de Creuzier-le-Neuf 03300 Creuzier-le-Neuf Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

C’est sur les coteaux calcaires que ce parcours vallonné s’étire jusqu’aux portes de la zone urbanisée.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Les coteaux des Creuzier PR n°56

This hilly route stretches along the limestone slopes to the edge of the urbanized area.

Deutsch : Les coteaux des Creuzier PR n°56

Über die Kalksteinhänge zieht sich diese hügelige Strecke bis vor die Tore des Siedlungsgebiets.

Italiano :

Questo percorso collinare si estende lungo le colline calcaree fino al limite dell’area urbanizzata.

Español : Les coteaux des Creuzier PR n°56

Esta ruta montañosa se extiende por las laderas calizas hasta el límite de la zona urbanizada.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme