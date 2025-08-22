Les coteaux d’Heudebouville Heudebouville Eure

Les coteaux d’Heudebouville

Les coteaux d'Heudebouville
Parking du verger de la recette
27400 Heudebouville
Eure
Normandie

En bordure de la vallée de la Seine, ce village offre des sites naturels exceptionnels tels que ses coteaux. Village intimement lié à l’eau, partez à la découverte de nombreuses mares et sources situées sur le plateau mais aussi son île dite de Lormais .

Place à la culture, le patrimoine bâti de ce village saura vous surprendre avec son prieuré en bordure de la Seine mais aussi son splendide four à pain au départ de la randonnée.

English : Les coteaux d’Heudebouville

On the edge of the Seine valley, this village boasts exceptional natural sites such as its hillsides. As a village closely related to water, go and explore the ponds and streams on the plateau and its island called de Lormais .

And a little bit of history too, you will be surprised by the village’s built heritage with its priory located on the bank of the river Seine, and its beautiful bread oven at the start of the walk.

Deutsch :

Am Rande des Seine-Tals gelegen, bietet dieses Dorf außergewöhnliche Naturlandschaften wie seine Hänge. Das Dorf ist eng mit dem Wasser verbunden. Entdecken Sie die zahlreichen Tümpel und Quellen auf dem Plateau, aber auch die Insel de Lormais

Das bauliche Erbe dieses Dorfes wird Sie mit seinem Priorat am Ufer der Seine überraschen, aber auch mit seinem prächtigen Brotofen am Ausgangspunkt der Wanderung.

Italiano :

Ai margini della valle della Senna, questo villaggio offre siti naturali eccezionali come le sue colline. Un villaggio strettamente legato all’acqua, che permette di scoprire i numerosi stagni e le sorgenti sull’altopiano, nonché l’isola detta de Lormais .

Il patrimonio edilizio di questo villaggio vi sorprenderà con il suo priorato sulle rive della Senna e il suo splendido forno per il pane all’inizio della passeggiata.

Español :

Al borde del valle del Sena, este pueblo ofrece parajes naturales excepcionales como sus laderas. Pueblo estrechamente ligado al agua, descubra los numerosos estanques y fuentes de la meseta, así como la isla conocida como de Lormais .

El patrimonio construido de este pueblo le sorprenderá con su priorato a orillas del Sena y su espléndido horno de pan al comienzo del paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme