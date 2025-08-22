Les Couais (petite boucle) Notre-Dame-du-Pré Savoie

Les Couais (petite boucle)

Une promenade familiale sans difficulté qui vous mènera à l’ancienne montagnette des Couais. A pied ou en raquettes l’hiver, le site est superbe. Vous trouverez sur place, des chalets de pierres isolés et de beaux points de vue photos.

English : Les Couais (small loop)

An easy family walk that takes you to the old Couais mountain range. The site is superb for walking or snowshoeing in winter. You’ll find isolated stone cottages and great photo opportunities.

Deutsch :

Ein Familienspaziergang ohne Schwierigkeiten, der Sie zu dem alten Bergdorf Les Couais führt. Zu Fuß oder im Winter mit Schneeschuhen ist der Ort wunderschön. Vor Ort finden Sie abgelegene Steinchalets und schöne Aussichtspunkte für Fotos.

Italiano :

Una passeggiata facile per le famiglie che porta all’antica montagna del Couais. Il sito è ideale per passeggiate a piedi o con le racchette da neve in inverno. Qui si trovano casette di pietra isolate e grandi opportunità fotografiche.

Español :

Un paseo familiar fácil que te lleva a la antigua montaña de Couais. El lugar es magnífico para caminar o pasear con raquetas de nieve en invierno. Encontrarás varios chalés de piedra aislados y magníficas oportunidades para hacer fotos.

