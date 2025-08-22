Les crêtes de Cesset 7.5 km Cesset Allier

Les crêtes de Cesset 7.5 km

Les crêtes de Cesset 7.5 km Départ du parking de l’église 03500 Cesset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Les crêtes calcaires de Cesset sont un poste d’observation idéal pour contempler le pays

sa grande plaine vers Saint-Pourçain, son bocage vers Fleurie! et, à l’horizon, les volcans d’Auvergne !

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

The limestone ridges of Cesset are an ideal vantage point from which to contemplate the countryside:

its wide plain towards Saint-Pourçain, its bocage towards Fleurie! and, on the horizon, the Auvergne volcanoes!

Deutsch :

Die Kalksteinkuppen von Cesset sind ein idealer Aussichtspunkt, um das Land zu überblicken:

die weite Ebene in Richtung Saint-Pourçain, die Bocage in Richtung Fleurie und am Horizont die Vulkane der Auvergne!

Italiano :

Le creste calcaree di Cesset sono un punto di osservazione ideale per contemplare la regione:

l’ampia pianura verso Saint-Pourçain, i campi coltivati a siepe verso Fleurie e, all’orizzonte, i vulcani dell’Alvernia!

Español :

Las crestas calcáreas de Cesset son un mirador ideal para contemplar la región:

su amplia llanura hacia Saint-Pourçain, sus tierras de labranza cercadas hacia Fleurie y, en el horizonte, ¡los volcanes de Auvernia!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme