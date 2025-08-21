Les crêtes d’Ussel 15 km Ussel-d’Allier Allier

Les crêtes d’Ussel 15 km

Les crêtes d’Ussel 15 km Départ du parking de l’église 03140 Ussel-d’Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur les crêtes d’Ussel-d’Allier, les villages voisins semblent être à un jet de pierre. Grand air et horizons à savourer aussi depuis le solitaire plateau de Charroux.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

From the crests of Ussel-d’Allier, neighboring villages seem a stone’s throw away. Enjoy the fresh air and horizons from the solitary Charroux plateau.

Deutsch :

Auf den Bergrücken von Ussel-d’Allier scheinen die Nachbardörfer nur einen Steinwurf entfernt zu sein. Auch von der einsamen Hochebene von Charroux aus können Sie die frische Luft und den Horizont genießen.

Italiano :

Dalle creste di Ussel-d’Allier, i villaggi vicini sembrano a un tiro di schioppo. È inoltre possibile assaporare l’aria fresca e gli orizzonti dall’altopiano solitario di Charroux.

Español :

Desde las crestas de Ussel-d’Allier, los pueblos vecinos parecen estar a tiro de piedra. También puede saborear el aire puro y los horizontes desde la solitaria meseta de Charroux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme