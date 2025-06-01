Les croix de pierre La Celette Cher
Envie d’une bouffée d’air pur sur un petit parcours facile ? Cette balade est faite pour vous ! Direction La Celette, charmant village du Berry, pour une escapade nature accessible à tous, entre chemins paisibles et jolis paysages champêtres.
English :
Fancy a breath of fresh air on an easy trail? La Celette is your destination for the day.
From the end of the 80s until 2016, this village was home to a singer who had his heyday with ‘Capri c’est fini’…
Did you find it?
Deutsch :
Möchten Sie auf einer leichten Strecke frische Luft schnuppern? Das trifft sich gut, denn La Celette ist Ihr heutiges Ziel.
Dieses Dorf war von den späten 80er Jahren bis 2016 die Heimat eines Sängers, der mit « Capri c’est fini » berühmt wurde…
Haben Sie es gefunden?
Italiano :
Avete voglia di una boccata d’aria fresca su un percorso facile? Se è così, La Celette è la vostra destinazione per la giornata.
Dalla fine degli anni ’80 al 2016, questo villaggio ha ospitato un cantante che ha avuto il suo momento di gloria con « Capri c’est fini »…
L’avete trovata?
Español :
¿Le apetece respirar aire fresco en una ruta fácil? Si es así, La Celette es tu destino para pasar el día.
Desde finales de los 80 hasta 2016, este pueblo fue el hogar de un cantante que tuvo su momento de gloria con ‘Capri c’est fini’…
¿Lo ha encontrado?
