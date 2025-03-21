Les Crottes d’Aubert Fontvieille Bouches-du-Rhône

Les Crottes d’Aubert 13990 Fontvieille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 195 Distance : 10000.0 Tarif :

Du Moulin de Daudet aux Aqueducs et la Meunerie de Barbegal, voyagez dans le temps autour des Crottes d’Aubert. Une belle randonnée au travers de la garrigue et la forêt autour de Fontvieille.

https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/44278-FONTVIEILLE—Les-Crottes-d-Aubert +33 4 90 54 67 49

English :

From the Moulin de Daudet to the Aqueducts and the Barbegal flour mill, travel back in time around Les Crottes d’Aubert. A beautiful hike through the garrigue and forest around Fontvieille.

Deutsch :

Von der Mühle von Daudet bis zu den Aquädukten und der Meunerie von Barbegal: Machen Sie eine Zeitreise rund um die Crottes d’Aubert. Eine schöne Wanderung durch die Garrigue und den Wald rund um Fontvieille.

Italiano :

Dal Mulino Daudet agli Acquedotti e al Mulino Barbegal, viaggiate nel tempo intorno alle Crottes d’Aubert. Una bella passeggiata nella gariga e nella foresta intorno a Fontvieille.

Español :

Desde el molino Daudet hasta los acueductos y el molino Barbegal, viaje en el tiempo por las Crottes d’Aubert. Un hermoso paseo por la garriga y el bosque alrededor de Fontvieille.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-21 par Provence Tourisme / Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles