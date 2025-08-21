Les dernières heures des fusillés de Vingré Nouvron-Vingré Aisne

Les dernières heures des fusillés de Vingré A pieds

Les dernières heures des fusillés de Vingré 02290 Nouvron-Vingré Aisne Hauts-de-France

Dans les premiers mois du conflit, face à une armée qui n’a pas encore su faire ses preuves, la justice militaire

se montre particulièrement dure et sévère avec ses propres soldats. La volonté est de punir pour l’exemple

en cas d’acte d’insoumission. Sélectionnés arbitrairement parmi des inculpés, les soldats passent en conseil

de guerre puis sont condamnés à mort. L’affaire de Vingré est représentative à plus d’un titre, d’abord par

le nombre d’exécutions dans une même unité, et par les circonstances de leur condamnation. Cette balade

permet de revenir sur les derniers instants des 6 de Vingré .

English :

In the first months of the conflict, faced with an army that has not yet proven itself, military justice

is being particularly hard and severe on his own soldiers. The will is to punish by example ..

in the event of an act of insubordination. Arbitrarily selected from among the accused, the soldiers go to council

of war and then are sentenced to death. Vingré’s case is representative in more than one way, firstly by

the number of executions in the same unit, and by the circumstances of their conviction. This

allows you to go back to the last moments of the 6 de Vingré .

Deutsch :

In den ersten Monaten des Konflikts, angesichts einer Armee, die sich noch nicht bewähren konnte, war die Militärjustiz

besonders hart und streng gegen ihre eigenen Soldaten vor. Man will mit gutem Beispiel vorangehen

im Falle eines Akts der Befehlsverweigerung. Die Soldaten werden willkürlich unter den Angeklagten ausgewählt und vor den Kriegsrat gestellt

kriegsgericht und werden dann zum Tode verurteilt. Der Fall von Vingré ist in vielerlei Hinsicht repräsentativ, zunächst durch

die Anzahl der Hinrichtungen in einer einzigen Einheit und durch die Umstände ihrer Verurteilung. Dieser Spaziergang

ermöglicht es, die letzten Momente der 6 von Vingré noch einmal Revue passieren zu lassen.

Italiano :

Nei primi mesi del conflitto, di fronte a un esercito che non aveva ancora dato prova di sé, la giustizia militare

era particolarmente duro e severo con i propri soldati. La volontà è quella di punire ad esempio in caso di insubordinazione

in caso di insubordinazione. In questo caso, i soldati furono scelti arbitrariamente tra gli accusati e sottoposti a un consiglio di guerra

e poi condannato a morte. Il caso Vingré è rappresentativo in più di un modo, innanzitutto per il numero di esecuzioni in un solo anno

dal numero di esecuzioni nella stessa unità e dalle circostanze della loro condanna. Questa passeggiata

ci permette di rivisitare gli ultimi momenti del Vingré 6 .

Español :

En los primeros meses del conflicto, ante un ejército que aún no había demostrado su valía, la justicia militar

fue especialmente dura y severa con sus propios soldados. La voluntad es castigar por ejemplo en caso de insubordinación

en caso de insubordinación. En este caso, los soldados fueron seleccionados arbitrariamente entre los acusados y llevados ante un consejo de guerra

y luego condenado a muerte. El caso Vingré es representativo en más de un sentido, en primer lugar por el número de ejecuciones en un solo año

el número de ejecuciones en la misma unidad, y por las circunstancias de su condena. Este tour

nos permite revisar los últimos momentos de los 6 de Vingré .

