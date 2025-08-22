Les deux boucles de Frégimont Frégimont Lot-et-Garonne

Les deux boucles de Frégimont A pieds Difficulté moyenne

Les deux boucles de Frégimont 47360 Frégimont Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12100.0 Tarif :

Ce circuit en deux boucles, tracé dans les coteaux du Pays de Serres est accidenté par endroit. Il traverse des parcelles de vignes et de vergers, des bois et des prairies où paissent des troupeaux de Blondes d’Aquitaine.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Les deux boucles de Frégimont

This circuit in two loops, traced in the hillsides of the Pays de Serres is uneven in places. It passes through vineyards and orchards, woods and meadows where herds of Blonde d’Aquitaine cattle graze.

Deutsch : Les deux boucles de Frégimont

Dieser Rundweg in zwei Schleifen durch die Hänge des Pays de Serres ist stellenweise uneben. Er führt durch Weinberge und Obstplantagen, Wälder und Wiesen, auf denen Herden von Blondes d’Aquitaine weiden.

Italiano :

Questo percorso a due anelli, tracciato sulle colline del Pays de Serres, è a tratti irregolare. Attraversa vigneti e frutteti, boschi e prati dove pascolano mandrie di bovini Blonde d’Aquitaine.

Español : Les deux boucles de Frégimont

Esta ruta de dos vueltas, trazada en las laderas del Pays de Serres, es irregular en algunos puntos. Atraviesa viñedos y huertos, bosques y praderas donde pastan rebaños de ganado Blonde d’Aquitaine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine