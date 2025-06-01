Les Deux Chênes à VTT Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Les Deux Chênes à VTT Allouville-Bellefosse Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Les Deux Chênes à VTT

Les Deux Chênes à VTT 76190 Allouville-Bellefosse Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 10400.0 Tarif :

Direction la Forêt Domaniale du Trait-Maulévrier, sur le circuit des Deux Chênes à la découverte du célèbre chêne d’Allouville. Au départ de l’Office de Tourisme, ce parcours vous amène tout d’abord au pied de l’arbre millénaire. Vous ne connaissez pas son histoire ? Alors nous allons vous la raconter !

C’est pour certains au temps de Charlemagne et pour d’autres au premier jour de la Normandie, que remontent les origines du Chêne d’Allouville. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui le plus vieil arbre de France ! Du haut de ces 18 mètres, il cache en son centre deux minuscules chapelles. Saviez-vous que le village abrite aussi une reproduction parfaite d’une classe des années 50. Un endroit empreint de nostalgie ! Au programme, découverte pour certains et souvenirs d’enfance pour d’autres !

C’est maintenant parti pour cette randonnée qui débute par un passage dans le hameau du Bouillot, charmant petit village avec ses maisons typiques normandes. En chemin vous tomberez sur le musée de la Nature, arrêtez-vous et venez rencontrer les animateurs qui vous parleront de la faune et de la flore locale. Ce musée créé en 1981 a pour objectif de sensibiliser au respect de la biodiversité. Une activité idéale pour les enfants et adolescents.

C’est une descente progressive dans la forêt, qui vous amène sur un chemin plat longeant la lisière. Vous voici arrivé au fond du vallon, où les troupeaux pâturent le temps de la belle saison. En entrant dans la forêt, le chemin va prendre une tournure quelque peu plus sportive. Mais soyez rassurés, les montées et descentes sont à la portée de tous. Il s’agit juste de prendre son temps et de profiter de la fraicheur des arbres. Un dernier effort et vous êtes récompensés par une vue imprenable sur les champs.

Notre conseil, venez faire cette randonnée de juin à août pour admirer les nombreux hydrangeas du ravissant hameau du Bosc-à-Boc. Alors on vous a convaincu avec ce circuit entre campagne et forêt ?

English : Les Deux Chênes à VTT

Let’s go to the State Forest of Trait-Maulévrier, to the Two Oak Tree Trail to go and explore the famous oak tree of Allouville. Leaving from the Tourist Information Centre, this route first takes you to the thousand-year-old oak tree. You don’t know its story? We are going to tell you then!

It is for some people at the time of Charlemagne and for others on the first day of the creation of Normandy that the origins of the Oak Tree of Allouville go back. Either way, it is the oldest tree in France today! Reaching 18 metres high, it conceals two tiny chapels inside. Did you know that the village also houses a perfect reproduction of a classroom of the 1950s? A place full of nostalgia! The programme includes discoveries for some and childhood memories for others!

It is now time to go on this ride that starts with a tour of the hamlet of Bouillot, a charming little village with typical Norman houses. On the way, you will come across the Nature Museum, stop to meet the guides who will tell you about the local fauna and flora. This museum, founded in 1981, aims to raise awareness and promote respect for biodiversity. An ideal activity for children and teenagers.

You will then gently go down into the forest and reach a flat path that goes along it. You are here at the bottom of the small valley, where herds graze in summer. As you enter the forest, the ride will become somewhat more challenging. But don’t worry, the ascents and descents are accessible to everyone. It’s just a matter of taking your time and making the most of the coolness of the trees. One last effort and you will be rewarded with a breathtaking view of the fields.

Our advice: come and do this ride between June and August to admire the numerous hydrangeas of the lovely hamlet of Bosc-à-Boc. So, are you convinced with this countryside and forest trail?

Deutsch :

Fahren Sie in den Staatswald von Trait-Maulévrier und entdecken Sie auf dem Rundweg « Les Deux Chênes » die berühmte Eiche von Allouville. Dieser Rundgang, der am Fremdenverkehrsamt beginnt, führt Sie zunächst an den Fuß des tausendjährigen Baumes. Sie kennen seine Geschichte nicht? Dann erzählen wir sie Ihnen!

Für einige gehen die Ursprünge der Chêne d’Allouville auf die Zeit Karls des Großen und für andere auf den ersten Tag der Normandie zurück. Wie dem auch sei, sie ist heute der älteste Baum Frankreichs! Mit seinen 18 Metern Höhe verbirgt er in seiner Mitte zwei winzige Kapellen. Wussten Sie, dass das Dorf auch eine perfekte Nachbildung eines Klassenzimmers aus den 1950er Jahren beherbergt? Ein Ort, der von Nostalgie geprägt ist! Auf dem Programm stehen Entdeckungen für die einen und Kindheitserinnerungen für die anderen!

Nun geht es los auf dieser Wanderung, die mit einem Abstecher in den Weiler Le Bouillot beginnt, einem charmanten kleinen Dorf mit typisch normannischen Häusern. Auf dem Weg dorthin stoßen Sie auf das Naturmuseum. Halten Sie an und treffen Sie die Betreuer, die Ihnen etwas über die lokale Flora und Fauna erzählen werden. Dieses 1981 gegründete Museum soll das Bewusstsein für den Respekt vor der Artenvielfalt schärfen. Eine ideale Aktivität für Kinder und Jugendliche.

Es ist ein allmählicher Abstieg in den Wald, der Sie auf einen flachen Weg entlang des Waldrandes führt. Sie sind nun am Ende des Tals angelangt, wo die Herden während der Sommermonate weiden. Wenn Sie in den Wald eintreten, wird der Weg etwas sportlicher. Aber seien Sie beruhigt, die Anstiege und Abstiege sind für jeden zu bewältigen. Es geht nur darum, sich Zeit zu nehmen und die Kühle der Bäume zu genießen. Eine letzte Anstrengung und Sie werden mit einem atemberaubenden Blick über die Felder belohnt

Unser Tipp: Machen Sie diese Wanderung von Juni bis August, um die zahlreichen Hortensien in dem bezaubernden Weiler Bosc-à-Boc zu bewundern. Haben wir Sie also mit dieser Wanderung zwischen Land und Wald überzeugt?

Italiano :

Dirigetevi verso la Forêt Domaniale du Trait-Maulévrier, sul sentiero delle Deux Chênes, per scoprire la famosa quercia di Allouville. Partendo dall’Ufficio del Turismo, questo percorso conduce prima ai piedi dell’albero millenario. Non conosci la sua storia? Allora ve lo diciamo noi!

Per alcuni, le origini della Quercia di Allouville risalgono all’epoca di Carlo Magno, per altri al primo giorno della Normandia. Comunque sia, oggi è l’albero più antico di Francia! Alta 18 metri, nasconde al suo centro due piccole cappelle. Sapevate che il villaggio ospita anche una perfetta riproduzione di un’aula scolastica degli anni ’50? Un luogo pieno di nostalgia! In programma, scoperte per alcuni e ricordi d’infanzia per altri!

L’escursione inizia con una visita alla frazione di Le Bouillot, un incantevole paesino con tipiche case normanne. Lungo il percorso incontrerete il Museo della Natura, fermatevi e incontrate le guide che vi racconteranno la flora e la fauna locali. Questo museo è stato creato nel 1981 per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rispettare la biodiversità. Un’attività ideale per bambini e ragazzi.

Si tratta di una discesa graduale nel bosco, che si snoda su un sentiero pianeggiante lungo il bordo. Si arriva al fondovalle, dove le mandrie pascolano durante i mesi estivi. Entrando nella foresta, il sentiero prenderà una piega un po’ più sportiva. Ma non preoccupatevi, le salite e le discese sono alla portata di tutti. Prendetevi il tempo necessario e godetevi il fresco degli alberi. Un ultimo sforzo e sarete ricompensati con una vista mozzafiato sui campi

Il nostro consiglio è di fare questa escursione da giugno ad agosto per ammirare le numerose ortensie del grazioso borgo di Bosc-à-Boc. Vi abbiamo convinto con questo circuito tra campagna e bosco?

Español :

Diríjase al Forêt Domaniale du Trait-Maulévrier, en la ruta de Deux Chênes, para descubrir el famoso roble de Allouville. Partiendo de la Oficina de Turismo, esta ruta le lleva primero al pie del árbol milenario. ¿No conoces su historia? Entonces te lo diremos

Para algunos, los orígenes del roble de Allouville se remontan a la época de Carlomagno y para otros al primer día de Normandía. Sea como sea, ¡hoy es el árbol más antiguo de Francia! Con 18 metros de altura, esconde dos pequeñas capillas en su centro. ¿Sabías que el pueblo también alberga una perfecta reproducción de un aula de los años 50? ¡Un lugar lleno de nostalgia! En el programa, ¡descubrimiento para algunos y recuerdos de la infancia para otros!

La excursión comienza con una visita a la aldea de Le Bouillot, un encantador pueblecito con casas típicas normandas. En el camino se encontrará con el Museo de la Naturaleza, deténgase y conozca a los guías que le hablarán de la flora y la fauna locales. Este museo, creado en 1981, pretende concienciar sobre el respeto a la biodiversidad. Una actividad ideal para niños y adolescentes.

Se trata de un descenso gradual hacia el bosque, que le lleva por un camino llano a lo largo del borde. Se llega al fondo del valle, donde los rebaños pastan durante los meses de verano. Al entrar en el bosque, el camino tomará un giro algo más deportivo. Pero no te preocupes, las subidas y bajadas están al alcance de todos. Tómate tu tiempo y disfruta del frescor de los árboles. Un último esfuerzo y la recompensa es una vista impresionante de los campos

Nuestro consejo es hacer esta excursión de junio a agosto para admirar las numerosas hortensias de la encantadora aldea de Bosc-à-Boc. ¿Te hemos convencido con este circuito entre campo y bosque?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme