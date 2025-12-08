Les deux fontaines Gonneville-sur-Mer Calvados

Les deux fontaines

Les deux fontaines 14510 Gonneville-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :

De Gonneville-sur-Mer à Grangues, croisez le chemin des deux fontaines qui soignent, sources d’histoires.

Dans le Pays d’Auge, les fontaines n’étanchent pas seulement la soif, elles promettent aussi quelques miracles. La fontaine Sainte-Honorine, en contrebas de l’église de Gonneville-sur-Mer, serait capable de guérir les maladies oculaires. À Grangues, c’est la source Saint-Roch qui fait parler d’elle. Dédiée au saint guérisseur de la peste, elle soignerait les maladies contagieuses, variole, coqueluche et autres. Longtemps, on y a laissé bavoirs ou chapelets en gage de reconnaissance. Deux eaux, deux saints, un même héritage celui des croyances populaires où la nature et la foi se rencontrent.

À voir en chemin l’église Notre-Dame de Gonneville-sur-Mer, 35 m de long et clocher de 30 m de haut, et l’église de Grangues avec son mur-pignon asymétrique et ses trous de boulins qui ont servi à fixer l’échafaudage lors de sa construction.

https://www.normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr/a-voir/houlgate/ +33 2 31 24 34 79

English : Les deux fontaines

From Gonneville-sur-Mer to Grangues, cross the path of two healing fountains, sources of stories.

In the Pays d’Auge, fountains not only quench thirst, they also promise miracles. The Sainte-Honorine fountain, below the church in Gonneville-sur-Mer, is said to cure eye diseases. In Grangues, the Saint-Roch spring is the talk of the town. Dedicated to the plague-healing saint, it is said to cure contagious diseases such as smallpox and whooping cough. For a long time, bibs and rosaries were left there as tokens of gratitude. Two waters, two saints, one heritage: that of popular beliefs where nature and faith meet.

Worth seeing along the way: the church of Notre-Dame de Gonneville-sur-Mer, 35 m long and 30 m high, and the church of Grangues, with its asymmetrical gable wall and the bolt holes used to fix the scaffolding when it was built.

Deutsch :

Von Gonneville-sur-Mer bis Grangues kreuzen Sie den Weg der zwei heilenden Brunnen, die Quellen der Geschichten sind.

Im Pays d’Auge stillen die Brunnen nicht nur den Durst, sondern versprechen auch einige Wunder. Der Brunnen Sainte-Honorine unterhalb der Kirche von Gonneville-sur-Mer soll in der Lage sein, Augenkrankheiten zu heilen. In Grangues ist es die Quelle Saint-Roch, die von sich reden macht. Sie ist dem Heiligen gewidmet, der die Pest heilt, und soll ansteckende Krankheiten wie Pocken, Keuchhusten und andere Krankheiten heilen. Lange Zeit ließ man dort Lätzchen oder Rosenkränze als Zeichen der Dankbarkeit zurück. Zwei Gewässer, zwei Heilige, ein gemeinsames Erbe: das Erbe des Volksglaubens, in dem sich Natur und Glaube begegnen.

Sehenswert auf dem Weg: die Kirche Notre-Dame in Gonneville-sur-Mer, 35 m lang und 30 m hoher Glockenturm, und die Kirche von Grangues mit ihrer asymmetrischen Giebelwand und den Bolzenlöchern, die beim Bau der Kirche zur Befestigung des Gerüsts dienten.

Italiano :

Da Gonneville-sur-Mer a Grangues, attraversate il percorso delle due fontane curative, fonti di storie.

Nel Pays d’Auge, le fontane non solo dissetano, ma promettono anche miracoli. La fontana Sainte-Honorine, sotto la chiesa di Gonneville-sur-Mer, si dice che sia in grado di curare le malattie degli occhi. A Grangues, la fonte di Saint-Roch è la più famosa della città. Dedicata al santo che curò la peste, si dice che sia in grado di curare malattie contagiose come il vaiolo e la pertosse. Per molto tempo, la gente vi ha lasciato pettorali e rosari in segno di gratitudine. Due acque, due santi, un unico patrimonio: quello delle credenze popolari dove natura e fede si incontrano.

Da vedere lungo il percorso: la chiesa di Notre-Dame de Gonneville-sur-Mer, lunga 35 metri e con un campanile alto 30 metri, e la chiesa di Grangues con il suo timpano asimmetrico e i fori dei bulloni utilizzati per fissare le impalcature quando fu costruita.

Español :

De Gonneville-sur-Mer a Grangues, cruce el camino de las dos fuentes curativas, fuentes de historias.

En el Pays d’Auge, las fuentes no sólo calman la sed, también prometen milagros. Se dice que la fuente Sainte-Honorine, bajo la iglesia de Gonneville-sur-Mer, puede curar enfermedades oculares. En Grangues, la fuente de Saint-Roch está en boca de todos. Dedicada al santo que curó la peste, se dice que cura enfermedades contagiosas como la viruela y la tos ferina. Durante mucho tiempo, la gente dejaba allí baberos o rosarios en señal de agradecimiento. Dos aguas, dos santos, un patrimonio: el de las creencias populares donde se encuentran la naturaleza y la fe.

En el camino, merece la pena visitar la iglesia de Notre-Dame de Gonneville-sur-Mer, de 35 m de largo y un campanario de 30 m de alto, y la iglesia de Grangues, con su muro hastial asimétrico y los agujeros de los pernos utilizados para fijar los andamios cuando se construyó.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme