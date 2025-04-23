Les deux sources de la Crise Nampteuil-sous-Muret Aisne

Durée : 240 Distance : 12000.0 Tarif :

La source du Chaudron, sur le ru de Launoy, et la fontaine d’Arçon, sur le ru de Violaine, forment les deux sources de la Crise, qui fend le plateau jusqu’à Soissons.

English : Les deux sources de la Crise

The source of the Chaudron, on the ru of Launoy, and the fountain of Arçon, on the ru of Violaine, form the two sources of the Crisis, which splits the plateau as far as Soissons.

Deutsch : Les deux sources de la Crise

Die Quelle von Chaudron am Ru de Launoy und die Fontaine d’Arçon am Ru de Violaine bilden die beiden Quellen der Crise, die das Plateau bis Soissons spaltet.

Italiano :

La sorgente dello Chaudron, sul ru de Launoy, e la fontana di Arçon, sul ru de Violaine, costituiscono le due sorgenti della Crise, che taglia l’altopiano fino a Soissons.

Español : Les deux sources de la Crise

La fuente del Chaudron, en la ru de Launoy, y la fuente de Arçon, en la ru de Violaine, forman las dos fuentes del Crise, que atraviesa la meseta hasta Soissons.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France