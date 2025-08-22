Les deux vallées Val-de-Reuil Eure
Les deux vallées gare SNCF 27100 Val-de-Reuil Eure Normandie
En route pour découvrir les deux vallées. Tout d’abord, celle de l’Eure avec ses chutes d’eau et son ancienne écluse. Aux portes d’une cité contemporaine qui a su garder son naturel, venez observer à la réserve ornithologique de la Grande Noë, bon nombre d’oiseaux locaux ou de passage. Ensuite, la vallée de la Seine saura vous époustoufler avec ses magnifiques vues sur les coteaux crayeux et ses monuments tel que le barrage installé dans un milieu naturel préservé. Que de curiosités au programme de cette balade !
On the way to discover the two valleys. First of all, the Eure valley with its waterfalls and its old lock. At the gates of a contemporary city that has kept its naturalness, come and observe at the bird sanctuary of the Grande Noë, a good number of local or passing birds. Then, the Seine valley will amaze you with its magnificent views on the chalky hillsides and its monuments such as the dam installed in a preserved natural environment. So many sights on the program of this walk!
Auf geht’s, um die beiden Täler zu entdecken. Zunächst einmal das der Eure mit seinen Wasserfällen und der alten Schleuse. Vor den Toren einer modernen Stadt, die sich ihre Natürlichkeit bewahrt hat, können Sie im Vogelschutzgebiet Grande Noë zahlreiche einheimische und durchreisende Vögel beobachten. Anschließend wird Sie das Seine-Tal mit seinen herrlichen Ausblicken auf die Kreidehänge und seinen Sehenswürdigkeiten wie dem Staudamm, der in einer geschützten Naturlandschaft errichtet wurde, in Erstaunen versetzen. Auf diesem Spaziergang stehen zahlreiche Sehenswürdigkeiten auf dem Programm!
In cammino alla scoperta delle due valli. Prima di tutto, la valle dell’Eure con le sue cascate e la sua antica chiusa. Alle porte di una città moderna che ha saputo conservare il suo carattere naturale, venite a osservare un gran numero di uccelli locali e in visita alla riserva ornitologica della Grande Noë. Poi, la valle della Senna vi stupirà con le sue magnifiche viste sulle colline gessose e i suoi monumenti come la diga installata in un ambiente naturale preservato. Il programma di questa passeggiata prevede un gran numero di attrazioni!
Vamos a descubrir los dos valles. En primer lugar, el valle del Eure, con sus cascadas y su antigua esclusa. A las puertas de una ciudad moderna que ha sabido conservar su carácter natural, venga a observar un gran número de aves locales y visitantes en el santuario de aves de la Grande Noë. A continuación, el valle del Sena le sorprenderá con sus magníficas vistas sobre las laderas calcáreas y sus monumentos, como la presa instalada en un entorno natural preservado. ¡Hay tantas cosas que ver en este paseo!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme