Les Dôdes Champagny-en-Vanoise Savoie

Les Dôdes Le Planay 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Au sein du village, partez sur le versant sud pour une belle balade en famille à travers bois et prés.
+33 4 79 55 06 55
English : Les Dôdes
From the village, on the southern side, set off with your family on a nice walk into the woods and along meadows.
Deutsch : Les Dôdes
Starten Sie innerhalb des Dorfes am Südhang zu einem schönen Familienspaziergang durch Wälder und Wiesen.
Italiano :
All’interno del villaggio, dirigetevi verso i pendii esposti a sud per una passeggiata in famiglia tra boschi e prati.
Español :
Dentro del pueblo, diríjase a las laderas orientadas al sur para pasear en familia por bosques y prados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme