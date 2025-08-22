Les Dôdes Champagny-en-Vanoise Savoie

Les Dôdes

Les Dôdes Le Planay 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au sein du village, partez sur le versant sud pour une belle balade en famille à travers bois et prés.

+33 4 79 55 06 55

English : Les Dôdes

From the village, on the southern side, set off with your family on a nice walk into the woods and along meadows.

Deutsch : Les Dôdes

Starten Sie innerhalb des Dorfes am Südhang zu einem schönen Familienspaziergang durch Wälder und Wiesen.

Italiano :

All’interno del villaggio, dirigetevi verso i pendii esposti a sud per una passeggiata in famiglia tra boschi e prati.

Español :

Dentro del pueblo, diríjase a las laderas orientadas al sur para pasear en familia por bosques y prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme