Les dolines Ougney-Douvot Doubs

Sentier des dolines

Sentier des dolines Aire de pique-nique d’Ougney 25640 Ougney-Douvot Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2070.0

Cette petite balade familiale en sous-bois est idéale avec des enfants pour partir à la découverte des grottes, dolines et autres formations karstiques.

English :

This short family walk through the undergrowth is ideal for children to discover caves, dolines and other karstic formations.

Deutsch :

Diese kurze Familienwanderung durch das Unterholz ist ideal mit Kindern, um auf Entdeckungsreise zu gehen und Höhlen, Dolinen und andere Karstformationen zu erkunden.

Italiano :

Questa breve passeggiata per famiglie nel sottobosco è ideale per i bambini, che possono scoprire grotte, doline e altre formazioni carsiche.

Español :

Este corto paseo familiar por la maleza es ideal para que los niños descubran cuevas, dolinas y otras formaciones kársticas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data