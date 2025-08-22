Les Eaux Blanches PR n°32 La Chapelle Allier
Les Eaux Blanches PR n°32 La Chapelle Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Eaux Blanches PR n°32
Les Eaux Blanches PR n°32 place de l’Église 03300 La Chapelle Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Ce parcours débute au bourg de La Chapelle, là, où autrefois, une petite chapelle se dressait dans les bois.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les Eaux Blanches PR n°32
This trail begins in the village of La Chapelle, where a small chapel once stood in the woods.
Deutsch : Les Eaux Blanches PR n°32
Dieser Rundgang beginnt in der Ortschaft La Chapelle, wo früher eine kleine Kapelle in den Wäldern stand.
Italiano :
Il percorso inizia nel villaggio di La Chapelle, dove un tempo sorgeva una piccola cappella nel bosco.
Español : Les Eaux Blanches PR n°32
La ruta comienza en el pueblo de La Chapelle, donde antaño se erigía una pequeña capilla en el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme