Les échauguettes Couvrelles Aisne

Les échauguettes Place du château à Couvrelles 02220 Couvrelles Aisne Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 9400.0 Tarif :

Village-rue, allongé en fond de vallée, Couvrelles reste marqué par son passé vigneron. Entre plateau agricole et versants boisés, ce circuit agréable permet de découvrir la ferme fortifiée de la Siège.

Village street, lying at the bottom of the valley, Couvrelles remains marked by its winegrowing past. Between agricultural plateau and wooded slopes, this pleasant circuit allows you to discover the fortified farm of La Siège.

Das Straßendorf Couvrelles liegt langgestreckt im Talgrund und ist noch immer von seiner Vergangenheit als Weinbauerndorf geprägt. Zwischen einem landwirtschaftlich genutzten Plateau und bewaldeten Hängen führt dieser angenehme Rundweg zur Entdeckung des befestigten Bauernhofs La Siège.

Couvrelles, un villaggio situato in fondo alla valle, è ancora segnato dal suo passato di viticoltore. Tra l’altopiano agricolo e i pendii boscosi, questo piacevole circuito permette di scoprire la fattoria fortificata della Siège.

Couvrelles, pueblo situado en el fondo del valle, sigue marcado por su pasado vinícola. Entre la meseta agrícola y las laderas boscosas, este agradable circuito permite descubrir la granja fortificada del Siège.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France