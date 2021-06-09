Les églises romanes 80 kms Anglards-de-Salers Cantal

Découvrez dans ce circuit de 80kms les nombreuses églises romanes du Pays de Salers ! Partez de l’église Saint-Thyrse d’Anglards-de-Salers pour rejoindre l’abbaye bénédictine de Brageac.

English : Romanesques churches 80km

Discover in this 80 km circuit the many Romanesque churches of the Pays de Salers! Depart from the Saint-Thyrse church in Anglards-de-Salers to reach the Benedictine abbey of Brageac.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser 80 km langen Tour die zahlreichen romanischen Kirchen im Pays de Salers! Wandern Sie von der Kirche Saint-Thyrse in Anglards-de-Salers zur Benediktinerabtei von Brageac.

Italiano :

Scoprite le numerose chiese romaniche del Pays de Salers in questo tour di 80 km! Si parte dalla chiesa di Saint-Thyrse ad Anglards-de-Salers per arrivare all’abbazia benedettina di Brageac.

Español :

Descubra las numerosas iglesias románicas del País de Salers en este recorrido de 80 km Empiece en la iglesia de Saint-Thyrse en Anglards-de-Salers y vaya a la abadía benedictina de Brageac.

