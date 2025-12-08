Les éoliennes du Lomont Vyt-lès-Belvoir Doubs
Les éoliennes du Lomont Vyt-lès-Belvoir Doubs vendredi 1 mai 2026.
Les éoliennes du Lomont A pieds Difficile
Les éoliennes du Lomont Parking des éoliennes, Vyt-lès-Belvoir 25430 Vyt-lès-Belvoir Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12600.0 Tarif :
Ce sentier traverse le site éolien du Lomont et vous offre de beaux paysages sur le Vallon de Sancey et la vallée de la Barbèche.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/777
English :
This trail crosses the Lomont wind farm and offers beautiful views of the Vallon de Sancey and the Barbèche valley.
Deutsch :
Dieser Weg führt durch die Windkraftanlage von Lomont und bietet Ihnen schöne Ausblicke auf das Vallon de Sancey und das Barbèche-Tal.
Italiano :
Questo sentiero attraversa il sito del parco eolico di Lomont e offre splendide viste sul Vallon de Sancey e sulla valle della Barbèche.
Español :
Este sendero atraviesa el emplazamiento del parque eólico de Lomont y ofrece hermosas vistas del Vallon de Sancey y del valle de Barbèche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data