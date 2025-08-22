Les étangs Sissy Aisne

Les étangs En VTT

Les étangs A Sissy, de la Chapelle des Endormis sur la D12 02240 Sissy Aisne Hauts-de-France

Cette grande boucle à parcourir en été réserve d’émouvantes découvertes une chapelle en ruines, la mémoire du dernier philosophe des Lumières et, dans la coulée verte de l’Oise et des étangs, quelques moulins.

This long summer loop is full of moving discoveries: a ruined chapel, the memory of the last philosopher of the Enlightenment and, in the green corridor between the Oise and the ponds, a number of mills.

Diese große Schleife, die im Sommer durchwandert werden kann, hält bewegende Entdeckungen bereit: eine Kapellenruine, die Erinnerung an den letzten Philosophen der Aufklärung und, in der grünen Schneise der Oise und der Teiche, einige Mühlen.

Questo lungo anello estivo è ricco di scoperte commoventi: una cappella in rovina, il ricordo dell’ultimo filosofo dell’Illuminismo e, nel corridoio verde lungo l’Oise e i suoi stagni, alcuni mulini.

Este largo bucle estival está lleno de descubrimientos conmovedores: una capilla en ruinas, el recuerdo del último filósofo de la Ilustración y, en el corredor verde que bordea el Oise y sus estanques, varios molinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme