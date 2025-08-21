Les étangs de bois doré Saint-Pierre-les-Bois Cher

Les étangs de bois doré En VTT

Les étangs de bois doré 18170 Saint-Pierre-les-Bois Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 11000.0 Tarif :

Une balade pour flaner et découvrir au gré de ce parcours de jolies habitations, marcher le long d’une rivière…idéale en famille.

Vous pourrez vous détendre, pêcher ou pique-niquer à l’étang du bois doré, tout proche.

+33 2 48 61 39 89

English :

A stroll to discover pretty houses and walk along a river… ideal for the whole family.

You can relax, fish or picnic at the nearby Bois Doré pond.

Deutsch :

Ein Spaziergang zum Flanieren und Entdecken von hübschen Häusern, Wandern entlang eines Flusses… ideal für die ganze Familie.

Sie können sich entspannen, angeln oder am nahe gelegenen Étang du bois doré ein Picknick machen.

Italiano :

È una passeggiata ideale per tutta la famiglia, con belle case da esplorare e un fiume da percorrere.

Potete rilassarvi, pescare o fare un picnic al vicino laghetto Bois Doré.

Español :

Es un paseo ideal para toda la familia, con bonitas casas que explorar y un río por el que pasear.

Puedes relajarte, pescar o hacer un picnic en el cercano estanque Bois Doré.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire