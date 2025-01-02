Les étangs de Saint-Georges-sur-Eure Saint-Georges-sur-Eure Eure-et-Loir

Les étangs de Saint-Georges-sur-Eure Saint-Georges-sur-Eure Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Les étangs de Saint-Georges-sur-Eure A pieds

Les étangs de Saint-Georges-sur-Eure Rue de l’Etang 28190 Saint-Georges-sur-Eure Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Entre des dizaines d’étangs et la vallée de l’Eure, le circuit passe le mémorial Jean Moulin à La Taye.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5eba725d7b520/les-etangs-de-saint-georges-sur-eure

English :

Between dozens of ponds and the valley of the Eure, the circuit passes the Jean Moulin memorial at La Taye.

Deutsch :

Zwischen Dutzenden von Teichen und dem Tal der Eure führt die Strecke am Jean-Moulin-Denkmal in La Taye vorbei.

Italiano :

Tra decine di stagni e la valle dell’Eure, il percorso passa davanti al memoriale di Jean Moulin a La Taye.

Español :

Entre decenas de estanques y el valle del Eure, la ruta pasa por el monumento a Jean Moulin en La Taye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire