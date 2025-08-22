Les fiefs sur la défensive Cindré Allier

Les fiefs sur la défensive

Place de l'église 03220 Cindré Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette véritable promenade champêtre, agrémentée de jolis points de vue conduit le randonneur à la découverte d’un passé riche, de châteaux et de belles demeures bourgeoises.

This true country walk, with its beautiful views, leads the hiker to discover a rich past, castles and beautiful bourgeois residences.

Dieser wahrhaft ländliche Spaziergang mit schönen Aussichtspunkten führt den Wanderer zur Entdeckung einer reichen Vergangenheit, von Schlössern und schönen Bürgerhäusern.

Questa vera e propria passeggiata di campagna, arricchita da graziosi punti panoramici, porta l’escursionista a scoprire un ricco passato, castelli e belle case borghesi.

Este verdadero paseo campestre, realzado por bonitos miradores, lleva al caminante a descubrir un rico pasado, castillos y bellas casas burguesas.

