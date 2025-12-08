Les fontaines lavoirs Romont Vosges

Les fontaines lavoirs Adultes A pieds Facile

Les fontaines lavoirs 88700 Romont Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

Parcourez le patrimoine rural de la région de Rambervillers à travers cette balade accessible à tous. Vous y découvrirez notamment de magnifiques fontaines, dont la Grand’Fontaine qui est composée d’un puit couvert orné d’un linteau sculpté datant de 1583. D’autres fontaines rythment la balade, comme celle de Saint-Villigot, considérée comme la plus ancienne du village qui rend hommage à Villigot, disciple de Saint-Dié qui a vécu au VIIème siècle.

Prenez le chemin de l’ancienne voie ferrée, parallèle à la route départementale. A la fin de ce chemin qui longe des étangs, suivez les restes de rail et traversez un bosquet.

Continuez sur ce chemin, qui passe devant une 2ème maison de garde-barrière, puis une 3ème.

Prenez à gauche la route goudronnée vers Romont.

A Romont, après la fontaine-lavoir du Behay, à l’angle de la rue du Breuil, empruntez le chemin qui monte sur votre gauche, puis continuez en direction de l’Eglise. Continuez dans la rue de l’Eglise, au bout de laquelle se trouve la fontaine de Paramelle.

Continuez tout droit en traversant la D32. Dans la rue de Grand-Fontaine, se trouve une fontaine lavoir. Au bout de la rue, bifurquez sur la gauche. Dans la rue de la Forêt, se trouve la Haute-Fontaine. Revenez sur vos pas, puis continuez dans la rue de la Forêt qui rejoint une allée de marronniers.

A l’entrée de la forêt, tenez la droite pour suivre la tranchée de Romont. 6. Au carrefour avec l’ancienne voie ferrée Rambervillers/Charmes, prenez une fois à gauche. Au 2ème carrefour, continuez tout droit. Au 3ème, tournez à gauche. Après le stop, tournez sur votre droite et revenez prudemment au parking de départ.

Balisage: Rectangle jaune FFRP

Facile

https://www.ville-rambervillers.fr/tourisme-jumelage/ +33 3 29 65 49 10

English :

Discover the rural heritage of the Rambervillers region on this walk, which is accessible to all. You’ll discover some magnificent fountains, including the Grand Fontaine, a covered well with a sculpted lintel dating from 1583. Other fountains punctuate the walk, such as the Saint-Villigot fountain, considered the oldest in the village and a tribute to Villigot, a 7th-century disciple of Saint-Dié.

Take the old railroad track, which runs parallel to the main road. At the end of this track, which runs alongside ponds, follow the remains of the rail and cross a grove.

Continue along this track, which passes a 2nd and then a 3rd gatehouse.

Turn left onto the tarmac road to Romont.

In Romont, after the Behay fountain-washtub, at the corner of Rue du Breuil, take the path that climbs to your left, then continue towards the church. Continue along rue de l’Eglise, at the end of which is the Paramelle fountain.

Continue straight ahead, crossing the D32. Rue de Grand-Fontaine features a fountain-lavatory. At the end of the street, turn left. In rue de la Forêt, you’ll find Haute-Fontaine. Retrace your steps, then continue along Rue de la Forêt, which joins an avenue of chestnut trees.

At the entrance to the forest, keep right to follow the Romont trench. 6. At the crossroads with the old Rambervillers/Charmes railroad, turn left once. At the 2nd crossroads, go straight on. At the 3rd crossroads, turn left. After the stop sign, turn right and return carefully to the start parking lot.

Signs: FFRP yellow rectangle

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem für alle zugänglichen Spaziergang das ländliche Erbe der Region Rambervillers. Sie werden vor allem wunderschöne Brunnen entdecken, wie den Grand Fontaine, der aus einem überdachten Brunnen besteht, der mit einem geschnitzten Sturz aus dem Jahr 1583 verziert ist. Weitere Brunnen säumen den Weg, wie der Saint-Villigot-Brunnen, der als der älteste Brunnen des Dorfes gilt und Villigot, einem Schüler von Saint-Dié, der im 7.

Nehmen Sie den Weg über die ehemalige Eisenbahnstrecke, der parallel zur Departementsstraße verläuft. Am Ende dieses Weges, der an Teichen vorbeiführt, folgen Sie den Schienenresten und durchqueren ein Wäldchen.

Gehen Sie weiter auf diesem Weg, der an einem zweiten und einem dritten Bahnwärterhaus vorbeiführt.

Biegen Sie links auf die asphaltierte Straße nach Romont ab.

In Romont, nach dem Brunnen-Wasserspeicher von Behay, an der Ecke der Rue du Breuil, nehmen Sie den Weg, der zu Ihrer Linken bergauf führt, und gehen Sie weiter in Richtung der Kirche. Gehen Sie weiter in die Rue de l’Eglise, an deren Ende sich der Brunnen von Paramelle befindet.

Gehen Sie geradeaus weiter und überqueren Sie die D32. In der Rue de Grand-Fontaine befindet sich ein Waschbrunnen. Am Ende der Straße zweigen Sie nach links ab. In der Rue de la Forêt befindet sich der Haute-Fontaine. Gehen Sie den Weg zurück und dann weiter auf der Rue de la Forêt, die auf eine Kastanienallee trifft.

Halten Sie sich am Eingang des Waldes rechts, um dem Graben von Romont zu folgen. 6. An der Kreuzung mit der alten Eisenbahnlinie Rambervillers/Charmes biegen Sie einmal links ab. An der zweiten Kreuzung gehen Sie geradeaus weiter. An der dritten Kreuzung biegen Sie links ab. Nach dem Stoppschild biegen Sie rechts ab und gehen vorsichtig zurück zum Startparkplatz.

Markierung: Gelbes Rechteck FFRP

Italiano :

Scoprite il patrimonio rurale della regione di Rambervillers in questa passeggiata accessibile a tutti. Scoprirete alcune magnifiche fontane, tra cui la Grand Fontaine, un pozzo coperto con un’architrave scolpita risalente al 1583. Altre fontane punteggiano la passeggiata, come quella di Saint-Villigot, considerata la più antica del villaggio e omaggio a Villigot, discepolo di Saint-Dié vissuto nel VII secolo.

Prendete il vecchio binario della ferrovia, che corre parallelo alla strada principale. Alla fine di questo sentiero, che costeggia degli stagni, si seguono i resti del tracciato e si attraversa un boschetto.

Proseguire lungo questo sentiero, che passa davanti a una seconda porta e poi a una terza.

Svoltare a sinistra sulla strada asfaltata in direzione di Romont.

A Romont, dopo la fontana-lavatoio di Behay, all’angolo con Rue du Breuil, prendere il sentiero che sale sulla sinistra, quindi proseguire verso la chiesa. Proseguire lungo la rue de l’Eglise, alla fine della quale si trova la fontana Paramelle.

Proseguire dritto, attraversando la D32. In rue de Grand-Fontaine si trova la fontana del lavatoio. Alla fine della strada, girare a sinistra. In Rue de la Forêt si trova la Haute-Fontaine. Tornate sui vostri passi e proseguite lungo Rue de la Forêt, che si unisce a un viale di castagni.

All’ingresso del bosco, tenere la destra per seguire la trincea di Romont. 6. All’incrocio con la vecchia linea ferroviaria Rambervillers/Charmes, girare una volta a sinistra. Al 2° incrocio, proseguire dritto. Al 3° incrocio, girare a sinistra. Dopo lo stop, girare a destra e tornare con cautela al parcheggio.

Segnaletica: rettangolo giallo FFRP

Español :

Descubra el patrimonio rural de la región de Rambervillers en este paseo accesible a todos. Descubrirá magníficas fuentes, como la Grand Fontaine, un pozo cubierto con un dintel esculpido que data de 1583. Otras fuentes jalonan el paseo, como la de Saint-Villigot, considerada la más antigua del pueblo y homenaje a Villigot, discípulo de Saint-Dié que vivió en el siglo VII.

Tome la antigua vía férrea, que discurre paralela a la carretera principal. Al final de este camino, que bordea estanques, siga los restos de la vía y cruce un bosquecillo.

Continúe por este camino, que pasa por delante de una segunda garita y de una tercera.

Gire a la izquierda por la carretera asfaltada en dirección a Romont.

En Romont, después de la fuente-lavadero de Behay, en la esquina de la rue du Breuil, tome el camino que sube a su izquierda, luego continúe hacia la iglesia. Continúe por la rue de l’Eglise, al final de la cual se encuentra la fuente Paramelle.

Siga recto, cruzando la D32. En la rue de Grand-Fontaine, hay una fuente lavadero. Al final de la calle, gire a la izquierda. En la rue de la Forêt, verá la Haute-Fontaine. Vuelva sobre sus pasos y continúe por la rue de la Forêt, que se une a una avenida de castaños.

A la entrada del bosque, manténgase a la derecha para seguir la trinchera de Romont. 6. En el cruce con la antigua vía férrea Rambervillers/Charmes, gire una vez a la izquierda. En el 2º cruce, siga recto. En el 3er cruce, gire a la izquierda. Después de la señal de stop, gire a la derecha y vuelva con cuidado al aparcamiento.

Señalización: rectángulo amarillo FFRP

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain