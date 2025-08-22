Les fontaines Reigny Cher

Les fontaines En VTT

Les fontaines Mairie 18270 Reigny Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12500.0 Tarif :

Voici un petit village dominant l’Arnon, une rivières aux méandres sinueux venant dessiner ce décor champêtre.

Une jolie bouffée d’air pur à s’offrir…

+33 2 48 61 39 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here is a small village overlooking the Arnon, a river with sinuous meanders that draws this country setting.

A nice breath of fresh air to offer yourself…and why not end this hike in beauty by going to meet Isabelle Ferré, creator of soft jewelry.

Deutsch :

Hier ist ein kleines Dorf, das den Arnon überblickt, einen Fluss mit gewundenen Windungen, der diese ländliche Szenerie zeichnet.

Und warum nicht diese Wanderung mit einem Besuch bei Isabelle Ferré, einer Schmuckdesignerin, beenden?

Italiano :

Qui c’è un piccolo villaggio che si affaccia sull’Arnon, un fiume dai meandri sinuosi che disegna questo ambiente rurale.

Una bella boccata d’aria fresca da regalarsi… e perché non concludere questa escursione nella bellezza andando a conoscere Isabelle Ferré, designer di gioielli morbidi.

Español :

Aquí se encuentra un pequeño pueblo con vistas al Arnón, un río de sinuosos meandros que dibuja este entorno rural.

Un buen soplo de aire fresco para ofrecerse a sí mismo… y por qué no terminar este paseo por la belleza yendo a conocer a Isabelle Ferré, diseñadora de joyas blandas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire