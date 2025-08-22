Les Fontaines Mont Lozère et Goulet Lozère

Les Fontaines Marche nordique Très facile

Les Fontaines Village de Belvezet 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 8523.0 Tarif :

Sur le flanc nord du mont Goulet dont on approche le sommet (1497 m), la balade rafraichissante en été passe au milieu de la forêt domaniale et offre de très belles vues, de l’autre côté, sur le petit causse granitique de Montbel.

Très facile

https://www.destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

On the northern flank of Mont Goulet, approaching its summit (1,497 m), this refreshing walk in summer passes through the state forest and offers beautiful views of the small granite causse of Montbel on the other side.

Deutsch :

An der Nordflanke des Mont Goulet, dessen Gipfel (1497 m) man sich nähert, führt der im Sommer erfrischende Spaziergang mitten durch den Staatswald und bietet auf der anderen Seite sehr schöne Ausblicke auf die kleine Granitkausse von Montbel.

Italiano :

Sul fianco settentrionale del Mont Goulet, in prossimità della sua vetta (1497 m), questa passeggiata rinfrescante in estate attraversa la foresta demaniale e offre una splendida vista sulla piccola cappa di granito del Montbel.

Español :

En la ladera norte del Mont Goulet, cerca de su cima (1.497 m), este paseo refrescante en verano atraviesa el bosque estatal y ofrece magníficas vistas del pequeño macizo de granito de Montbel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère