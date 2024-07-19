Les Fontanettes Randonnée pédestre en aller retour Pralognan-la-Vanoise Savoie

73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Autrefois village d’estive, le hameau des Fontanettes est aujourd’hui (avec le pont de la Pêche) une des deux principales portes d’entrée du Parc national de la Vanoise.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Les Fontanettes Return walk

Only a summer village once upon a time, today the village-hamlet of Les Fontanettes (along with Pont de la Pêche) is one of the two main gateways into Vanoise National Park.

Deutsch :

Der Weiler Les Fontanettes war früher ein Sömmerungsdorf und ist heute (zusammen mit der Pont de la Pêche) eines der beiden wichtigsten Eingangstore zum Nationalpark Vanoise.

Italiano :

Un tempo villaggio di alpeggi, la frazione di Les Fontanettes è oggi (insieme al Pont de la Pêche) una delle due principali porte d’accesso al Parco Nazionale della Vanoise.

Español : Les Fontanettes Paseo de ida y vuelta

Antiguo pueblo de pastores de montaña, la aldea de Les Fontanettes es hoy (junto con el Pont de la Pêche) una de las dos principales puertas de entrada al Parque Nacional de la Vanoise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme