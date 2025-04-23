Les forges Hirson Aisne

Les forges Hirson Aisne vendredi 1 août 2025.

Les forges A pieds

Les forges Du haras de la Neuve-Forge 02500 Hirson Aisne Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Les beaux étangs d’Anor (La Neuve-Forges, Milourd, la Pas-Bayard…) furent créés aux XVe et XVIe siècles pour alimenter les forges locales, qui utilisaient la force hydraulique ainsi obtenue. Aujourd’hui, ces étendues d’eau calme profitent aux pêcheurs comme aux promeneurs.

English : Les forges

The beautiful ponds of Anor (La Neuve-Forges, Milourd, la Pas-Bayard…) were created in the 15th and 16th centuries to supply the local forges, which used the hydraulic power thus obtained. Today, these stretches of calm water benefit fishermen and walkers alike.

Deutsch : Les forges

Die schönen Teiche von Anor (La Neuve-Forges, Milourd, la Pas-Bayard…) wurden im 15. und 16. Jahrhundert angelegt, um die örtlichen Schmieden zu versorgen, die die so gewonnene Wasserkraft nutzten. Heute profitieren Angler und Spaziergänger gleichermaßen von diesen ruhigen Gewässern.

Italiano :

I bellissimi stagni di Anor (La Neuve-Forges, Milourd, la Pas-Bayard…) furono creati nel XV e XVI secolo per rifornire le fucine locali, che sfruttavano l’energia idraulica così ottenuta. Oggi, questi tratti di acqua calma sono apprezzati sia dai pescatori che dagli escursionisti.

Español : Les forges

Los hermosos estanques de Anor (La Neuve-Forges, Milourd, la Pas-Bayard…) se crearon en los siglos XV y XVI para abastecer a las ferrerías locales, que utilizaban la energía hidráulica así obtenida. Hoy en día, estos tramos de aguas tranquilas son disfrutados por pescadores y caminantes por igual.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France