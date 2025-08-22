Les Fours à Pain VTT n°23 Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Les Fours à Pain VTT n°23 Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère vendredi 1 mai 2026.
Les Fours à Pain VTT n°23 VTT de descente Facile
Les Fours à Pain VTT n°23 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 18670.0 Tarif :
Ce circuit bleu, sportif mais accessible vous fera évoluer sur de jolis chemins à travers bois, pâturages et villages de Margeride.
Facile
https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73
English :
This sporty but accessible blue circuit takes you along pretty paths through woods, pastures and Margeride villages.
Deutsch :
Dieser blaue, sportliche, aber zugängliche Rundweg führt Sie auf schönen Wegen durch Wälder, Weiden und Dörfer der Margeride.
Italiano :
Questo percorso blu, sportivo ma accessibile, si snoda lungo graziosi sentieri tra i boschi, i pascoli e i villaggi della Margeride.
Español :
Esta ruta azul, deportiva pero accesible, le llevará por bonitos senderos a través de los bosques, pastos y pueblos de la Margeride.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère