Les garennes Moÿ-de-l’Aisne Aisne

Les garennes A pieds

Les garennes Du parking du centre social de Moÿ-de-l’Aisne 02610 Moÿ-de-l’Aisne Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Moÿ-de-l’Aisne, cette balade permet de contempler la vallée de l’Oise et son chapelet d’étangs. Tout au long du parcours, on trouve d’anciennes traces d’exploitation de cette nature généreuse du Canal de la Sambre à l’Oise et ses écluses, aux anciennes ballastières, en passant par l’ancien moulin de Brissay-Choigny, témoins de l’exploitation ancienne de l’eau dans la vallée.

English :

Departing from Moÿ-de-l?Aisne, this walk takes in the Oise valley and its string of ponds. Along the way, you’ll come across ancient traces of how this bountiful natural environment was once exploited: from the Canal de la Sambre à l’Oise and its locks, to the old ballast pits and the old Brissay-Choigny mill, all bear witness to how water was once used in the valley.

Deutsch :

Von Moÿ-de-l’Aisne aus können Sie auf dieser Wanderung das Oise-Tal mit seiner Kette von Teichen betrachten. Entlang des Weges findet man alte Spuren der Nutzung dieser großzügigen Natur: vom Canal de la Sambre à l’Oise und seinen Schleusen über die alte Mühle von Brissay-Choigny bis hin zu den alten Schottergruben, die von der früheren Nutzung des Wassers in diesem Tal zeugen.

Italiano :

Partendo da Moÿ-de-l’Aisne, questa passeggiata tocca la valle dell’Oise e la sua serie di stagni. Lungo il percorso si incontrano antiche tracce dello sfruttamento di questo ricco ambiente naturale: dal Canal de la Sambre à l’Oise e le sue chiuse alle vecchie cave di zavorra e all’antico mulino di Brissay-Choigny, tutti testimoniano l’uso dell’acqua nella valle.

Español :

Partiendo de Moÿ-de-l’Aisne, este paseo recorre el valle del Oise y sus estanques. A lo largo del recorrido, encontrará antiguas huellas de la explotación de este rico entorno natural: desde el Canal de la Sambre à l’Oise y sus esclusas hasta los antiguos pozos de lastre y el antiguo molino de Brissay-Choigny, todos son testigos de la antigua explotación del agua en el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-28 par Agence Aisne Tourisme