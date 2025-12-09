Les Gorges du Doubs Grand’Combe-des-Bois Doubs
Grand'Combe-des-Bois 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11200.0
Une randonnée de moyenne montagne incontournable, notamment par le sentier du retour qui demande un certain effort physique.
English :
An unmissable mid-mountain hike, especially on the return trail, which requires some physical effort.
Deutsch :
Eine unumgängliche Mittelgebirgswanderung, insbesondere durch den Rückweg, der eine gewisse körperliche Anstrengung erfordert.
Italiano :
Un’escursione di media montagna da non perdere, soprattutto per il percorso di ritorno, che richiede un certo sforzo fisico.
Español :
Una excursión de media montaña que no hay que perderse, especialmente la ruta de vuelta, que requiere un cierto esfuerzo físico.
