Les Gorges du Sierroz Grésy-sur-Aix Savoie

Les Gorges du Sierroz

Les Gorges du Sierroz Parking de covoiturage Grésy sur Aix 73100 Grésy-sur-Aix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Se balader le long des Gorges du Sierroz, c’est faire un bond dans le temps, dans un lieu chargé d’histoire et de légende où se pressaient au XIXe siècle les célébrités de toute l’Europe pour naviguer dans une ambiance toute romantique.

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Gorges du Sierroz

A stroll along the Gorges du Sierroz is like stepping back in time, to a place steeped in history and legend, where in the 19th century celebrities from all over Europe flocked to sail in a romantic atmosphere.

Deutsch :

Ein Spaziergang entlang der Sierroz-Schlucht ist ein Sprung in die Vergangenheit, an einen Ort voller Geschichte und Legenden, an dem sich im 19. Jahrhundert Berühmtheiten aus ganz Europa drängten, um in einer ganz romantischen Atmosphäre zu segeln.

Italiano :

Passeggiare lungo le Gorges du Sierroz è come fare un salto indietro nel tempo, in un luogo ricco di storia e leggenda, dove nel XIX secolo le celebrità di tutta Europa venivano a navigare in un’atmosfera romantica.

Español :

Un paseo por las Gargantas del Sierroz es como retroceder en el tiempo, a un lugar cargado de historia y leyenda, donde en el siglo XIX acudían celebridades de toda Europa para navegar en un ambiente romántico.

