Les Gorges du Verdon rive gauche (la Corniche Sublime) Aiguines Var

Les Gorges du Verdon rive gauche (la Corniche Sublime) Route du Verdon 83630 Aiguines Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Gorges du Verdon forment le plus grand canyon d’Europe un site où espace et immensité se conjuguent.

Dans le calcaire des plateaux de Haute-Provence, la rivière a creusé un canyon de 50 km atteignant par endroit une profondeur de 700 mètres.

http://www.lacs-gorges-verdon.fr/ +33 4 94 70 21 64

English : Les Gorges du Verdon rive gauche (la Corniche Sublime)

The Verdon Gorges form the biggest canyon of Europe; it’s an area where space and vastness are mixing.

In the limestone of Haute Provence plateau, the river dug a 50 kilometres long canyon, 700 metres deep in places.

Deutsch :

Die Gorges du Verdon bilden den größten Canyon Europas: ein Ort, an dem sich Weite und Unermesslichkeit miteinander verbinden.

In den Kalkstein der Hochebenen der Haute-Provence hat der Fluss einen 50 km langen Canyon gegraben, der an manchen Stellen eine Tiefe von 700 Metern erreicht.

Italiano :

Le Gole del Verdon sono il canyon più grande d’Europa: un luogo dove spazio e immensità si fondono.

Nel calcare dell’altopiano dell’Alta Provenza, il fiume ha scavato un canyon lungo 50 km che in alcuni punti raggiunge una profondità di 700 metri.

Español :

Las Gargantas del Verdon son el mayor cañón de Europa: un lugar donde se unen el espacio y la inmensidad.

En la piedra caliza de la meseta de Haute-Provence, el río ha excavado un cañón de 50 km de longitud que alcanza una profundidad de 700 metros en algunos puntos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme