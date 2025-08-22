Les gouttes noires PR n°52 Bost Allier
Les gouttes noires PR n°52 Bost Allier vendredi 1 mai 2026.
Les gouttes noires PR n°52
Les gouttes noires PR n°52 Église de Bost 03300 Bost Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Autour du bourg de Bost, ce petit parcours vallonné permet de découvrir la douceur des lieux et la beauté du patrimoine.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English :
Around the town of Bost, this small hilly route allows you to discover the softness of the places and the beauty of the heritage.
Deutsch :
Rund um den Marktflecken Bost können Sie auf dieser kurzen, hügeligen Strecke die Sanftheit der Orte und die Schönheit des Kulturerbes entdecken.
Italiano :
Intorno al villaggio di Bost, questo piccolo percorso collinare permette di scoprire la dolcezza del luogo e la bellezza del patrimonio.
Español :
Alrededor del pueblo de Bost, esta pequeña ruta de colinas permite descubrir la suavidad del lugar y la belleza del patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme