Les gouttes noires PR n°52 Bost Allier

Les gouttes noires PR n°52

Les gouttes noires PR n°52 Église de Bost 03300 Bost Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Autour du bourg de Bost, ce petit parcours vallonné permet de découvrir la douceur des lieux et la beauté du patrimoine.

English :

Around the town of Bost, this small hilly route allows you to discover the softness of the places and the beauty of the heritage.

Deutsch :

Rund um den Marktflecken Bost können Sie auf dieser kurzen, hügeligen Strecke die Sanftheit der Orte und die Schönheit des Kulturerbes entdecken.

Italiano :

Intorno al villaggio di Bost, questo piccolo percorso collinare permette di scoprire la dolcezza del luogo e la bellezza del patrimonio.

Español :

Alrededor del pueblo de Bost, esta pequeña ruta de colinas permite descubrir la suavidad del lugar y la belleza del patrimonio.

