Les grandes plaines Le Fay-Saint-Quentin Oise

Les grandes plaines A cheval Difficulté moyenne

Les grandes plaines Place Franche Mare 60510 Le Fay-Saint-Quentin Oise Hauts-de-France

Durée : 225 Distance : 15400.0 Tarif :

Vous traverserez le village du Fay-Saint-Quentin à l’identité rurale préservée granges en façade, grandes portes cochères, anciens abreuvoirs de troupeaux devenus des mares artificielles … avant d’entamer une boucle en plaine empruntant la “Chaussée Brunehaut ” et offrant de larges panoramas sur les villages alentours.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les grandes plaines

You will cross the village of Fay-Saint-Quentin with its preserved rural identity: barns on the façade, large carriage gates, old herd drinking troughs that have become artificial ponds … before starting a loop on the plain along the Chaussée Brunehaut offering wide panoramas of the surrounding villages.

Deutsch : Les grandes plaines

Sie durchqueren das Dorf Fay-Saint-Quentin, dessen ländliche Identität erhalten geblieben ist: Scheunen an der Fassade, große Tore, ehemalige Viehtränken, die zu künstlichen Teichen geworden sind … bevor Sie eine Schleife durch die Ebene beginnen, die über die Chaussée Brunehaut führt und weite Panoramablicke auf die umliegenden Dörfer bietet.

Italiano :

Attraverserete il villaggio di Fay-Saint-Quentin con la sua identità rurale preservata: fienili anteriori, grandi cancelli per le carrozze, ex abbeveratoi per le mandrie diventati stagni artificiali, ecc. prima di iniziare un giro in pianura lungo la Chaussée Brunehaut, che offre ampie viste panoramiche sui villaggi circostanti.

Español : Les grandes plaines

Atravesará el pueblo de Fay-Saint-Quentin con su identidad rural preservada: graneros frontales, grandes puertas para carruajes, antiguos abrevaderos para rebaños convertidos en estanques artificiales, etc., antes de iniciar un bucle en la llanura a lo largo de la Chaussée Brunehaut, que ofrece amplias vistas panorámicas de los pueblos de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France