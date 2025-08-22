Les grands bois Dangeau Eure-et-Loir

Les grands bois A pieds

Les grands bois Chemin des communes 28160 Dangeau Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Village surprenant par sa richesse historique et architecturale, Dangeau est situé entre la Beauce et le Perche. Les chemins vous mèneront à travers plaine, bois et vallée où le petit patrimoine local est bien présent.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5eec0eb07a032/les-grands-bois

English :

Surprisingly rich in history and architecture, Dangeau is located between the Beauce and the Perche. The paths will lead you through plain, woods and valley where the small local heritage is very present.

Deutsch :

Dangeau ist ein Dorf, das durch seinen historischen und architektonischen Reichtum überrascht. Es liegt zwischen der Beauce und dem Perche. Die Wege führen Sie durch Ebenen, Wälder und Täler, in denen das kleine lokale Kulturerbe sehr präsent ist.

Italiano :

Villaggio sorprendentemente ricco dal punto di vista storico e architettonico, Dangeau è situato tra la Beauce e il Perche. I sentieri vi condurranno attraverso pianure, boschi e valli dove il piccolo patrimonio locale è molto presente.

Español :

Pueblo de sorprendente riqueza histórica y arquitectónica, Dangeau está situado entre el Beauce y el Perche. Los senderos le llevarán por llanuras, bosques y valles donde el pequeño patrimonio local está muy presente.

