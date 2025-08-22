Les Grands Champs 17 km Étroussat Allier
Les Grands Champs 17 km Étroussat Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Grands Champs 17 km
Les Grands Champs 17 km Départ du parking de l’église 03140 Étroussat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sur le territoire de six communes, entre grande plaine et paysage de coteaux et de vignes, cette grande boude se clôt sur une crête, d’où vous pourrez voir le chemin parcouru.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Covering the territory of six communes, between a vast plain and a landscape of hillsides and vineyards, this large boude closes on a ridge, from where you can see the distance covered.
Deutsch :
Auf dem Gebiet von sechs Gemeinden, zwischen der großen Ebene und der Landschaft mit Hängen und Weinbergen, endet dieser große Schmollmund auf einem Kamm, von dem aus Sie den zurückgelegten Weg sehen können.
Italiano :
Estesa su sei comuni, tra una vasta pianura e un paesaggio di colline e vigneti, questa grande boude si chiude su un crinale, da cui si può vedere il percorso che ha fatto.
Español :
Abarcando seis municipios, entre una vasta llanura y un paisaje de laderas y viñedos, esta gran boude se cierra en una cresta, desde donde se puede ver el recorrido que ha seguido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme