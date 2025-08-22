Les grès Crépy Aisne

Les grès A pieds

Les grès De la place de la Mairie de Crépy 02870 Crépy Aisne Hauts-de-France

Au départ de Crépy, commune qui eut le triste privilège d’accueillir la Grosse Bertha en 1918, ce grand circuit nous entraîne à la découverte des églises de grès de cette partie du Laonnois Cerny, Bucy, Molinchart. Après un détour dans le bois de Sart-l’Abbé, l’ascension du mont Kennedy procure de belles échappées sur les alentours.

Departing from Crépy, a commune which had the sad privilege of hosting the Grosse Bertha in 1918, this great circuit takes us to discover the sandstone churches of this part of the Laonnois: Cerny, Bucy, Molinchart. After a detour in the woods of Sart-l’Abbé, the ascent of Mount Kennedy provides some beautiful escapes to the surrounding area.

Von Crépy aus, der Gemeinde, die 1918 das traurige Privileg hatte, die Dicke Bertha zu beherbergen, führt uns dieser große Rundweg zu den Sandsteinkirchen in diesem Teil des Laonnois: Cerny, Bucy, Molinchart. Nach einem Abstecher in den Wald von Sart-l’Abbé bietet der Aufstieg auf den Mont Kennedy schöne Ausblicke auf die Umgebung.

Partendo da Crépy, la città che ha avuto il triste privilegio di accogliere la Grande Bertha nel 1918, questo lungo circuito ci porta a scoprire le chiese di arenaria di questa parte del Laonnois: Cerny, Bucy, Molinchart. Dopo una deviazione nel bosco di Sart-l’Abbé, la salita al Monte Kennedy offre una splendida vista sui dintorni.

Partiendo de Crépy, la ciudad que tuvo el triste privilegio de acoger a Big Bertha en 1918, este largo circuito nos lleva a descubrir las iglesias de arenisca de esta parte del Laonnois: Cerny, Bucy, Molinchart. Después de una diversión en el bosque de Sart-l’Abbé, la subida al monte Kennedy ofrece hermosas vistas de los alrededores.

