Les grès rouges Banassac-Canilhac Lozère
Les grès rouges Banassac-Canilhac Lozère vendredi 1 mai 2026.
Les grès rouges Marche nordique Difficile
Les grès rouges 48500 Banassac-Canilhac Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 12447.0 Tarif :
Sentier au coeur de la Vallée du Lot, à la découverte des maisons de grès rouges.
Difficile
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
English :
A trail in the heart of the Lot Valley, to discover the red sandstone houses.
Deutsch :
Pfad im Herzen des Lot-Tals, auf dem Sie die roten Sandsteinhäuser entdecken können.
Italiano :
Un percorso nel cuore della Valle del Lot alla scoperta delle case in arenaria rossa.
Español :
Un sendero por el corazón del valle del Lot para descubrir las casas de arenisca roja.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère