Les grès rouges Banassac-Canilhac Lozère

Les grès rouges Marche nordique Difficile

Les grès rouges 48500 Banassac-Canilhac Lozère Occitanie

Durée : 210 Distance : 12447.0 Tarif :

Sentier au coeur de la Vallée du Lot, à la découverte des maisons de grès rouges.

Difficile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A trail in the heart of the Lot Valley, to discover the red sandstone houses.

Deutsch :

Pfad im Herzen des Lot-Tals, auf dem Sie die roten Sandsteinhäuser entdecken können.

Italiano :

Un percorso nel cuore della Valle del Lot alla scoperta delle case in arenaria rossa.

Español :

Un sendero por el corazón del valle del Lot para descubrir las casas de arenisca roja.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère