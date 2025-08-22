Les hameaux de Cérences Cérences Manche

Les hameaux de Cérences

Les hameaux de Cérences 50510 Cérences Manche Normandie

Ce panel de randonnées vous plonge au coeur du bocage et des hameaux de Cérences. Les magnifiques chemins creux vous guideront du val de la Sienne à celui de l’Airou. Une belle déconnexion nature .

A NE PAS MANQUER

– Le lavoir de l’Hôtel Roy

– L’église Notre-Dame

– Le hameau de Bourey

– La rivière de l’Airou

– Le château de l’Épinay

PENSEZ À L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEZ

– Tenez bon votre chien comme on tient bon la barre

– Rapportez vos déchets avec autant d’attention que les coquillages

– Marchez sur les sentiers balisés tout en profitant de votre liberté

CONSEILS PRATIQUES

– Rechargez votre gourde chez un de nos partenaires > gourdefriendly.green/

– Signaler un problème sur les sentiers avec SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

English : Les hameaux de Cérences

This range of walks plunges you into the heart of the bocage and hamlets of Cérences. Magnificent sunken paths guide you from the Sienne valley to the Airou valley. A great way to get away from it all.

NOT TO BE MISSED

– The Hôtel Roy wash-house

– Notre-Dame church

– The hamlet of Bourey

– The Airou river

– Château de l’Épinay

THINK OF THE FOOTPRINT YOU LEAVE

– Hold on to your dog like you hold on to the helm

– Dispose of your garbage as carefully as you dispose of seashells

– Walk the marked trails while enjoying your freedom

PRACTICAL TIPS

– Refill your water bottle at one of our partners > gourdefriendly.green/

– Report a problem on the trails with SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Deutsch :

Diese Auswahl an Wanderungen führt Sie in das Herz der Bocage und der Weiler von Cérences. Die wunderschönen Hohlwege führen Sie vom Tal der Sienne bis zum Tal des Airou. Eine schöne Abwechslung in der Natur.

NICHT VERPASSEN

– Das Waschhaus des Hotels Roy

– Die Kirche Notre-Dame

– Der Weiler Bourey

– Der Fluss Airou

– Das Château de l’Épinay

DENKEN SIE AN DIE SPUREN, DIE SIE HINTERLASSEN

– Halten Sie Ihren Hund fest, wie man das Ruder festhält

– Bringen Sie Ihren Müll mit der gleichen Sorgfalt zurück wie Muscheln

– Gehen Sie auf markierten Wegen und genießen Sie dabei Ihre Freiheit

PRAKTISCHE TIPPS

– Laden Sie Ihre Feldflasche bei einem unserer Partner auf > gourdefriendly.green/

– Melden Sie ein Problem auf den Wanderwegen mit SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Italiano :

Questa serie di passeggiate vi porta nel cuore del bocage e delle frazioni di Cérences. I magnifici sentieri incassati vi guideranno dalla valle della Sienne a quella dell’Airou. Un ottimo modo per staccare la spina.

DA NON PERDERE

– Il lavatoio dell’Hôtel Roy

– La chiesa di Notre-Dame

– Il borgo di Bourey

– Il fiume Airou

– Il castello di Épinay

PENSATE ALL’IMPRONTA CHE LASCIATE

– Tenete stretto il vostro cane come fareste con il vostro timone

– Smaltire i rifiuti con la stessa attenzione con cui si eliminano i molluschi

– Percorrete i sentieri segnalati e godetevi la vostra libertà

CONSIGLI PRATICI

– Riempite la vostra borraccia presso uno dei nostri partner > gourdefriendly.green/

– Segnalate un problema sui sentieri con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Español :

Esta gama de paseos le llevará al corazón del bocage y de las aldeas de Cérences. Los magníficos senderos hundidos le guiarán desde el valle del Sienne hasta el del Airou. Una buena forma de evadirse.

PARA NO PERDERSE

– El lavadero del Hôtel Roy

– La iglesia de Notre-Dame

– La aldea de Bourey

– El río Airou

– El castillo de Épinay

PIENSA EN LA HUELLA QUE DEJAS

– Sujeta a tu perro con la misma fuerza que a tu casco

– Deshágase de sus desperdicios con el mismo cuidado que lo haría con los mariscos

– Recorra los senderos señalizados disfrutando de su libertad

CONSEJOS PRÁCTICOS

– Recargue su botella de agua en uno de nuestros socios > gourdefriendly.green/

– Informe de un problema en los senderos con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

