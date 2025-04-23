Les hameaux de Montigny Montigny-Lengrain Aisne

Les hameaux de Montigny Montigny-Lengrain Aisne vendredi 1 août 2025.

Les hameaux de Montigny A pieds

Les hameaux de Montigny Place de l’église (parking) à Montigny-Lengrain 02290 Montigny-Lengrain Aisne Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 9300.0 Tarif :

Un circuit pour découvrir les hameaux au sud de l’Aisne, par des chemins en bord de plateau, en sous-bois ou en fond de vallon, que ponctuent des fermes isolées. Observez les pinacles la forme d’étoiles à huit branches, obtenue en taillant un cube suivant les diagonales, était fréquente dans les villages de Montigny (à voir sur la coupole d’un puits). Une maison près de l’église est dotée d’une toiture en mitre d’évêque.

English : Les hameaux de Montigny

A circuit to discover the hamlets in the south of the Aisne, along paths on the edge of the plateau, in the undergrowth or at the bottom of the valley, dotted with isolated farms. Observe the pinnacles: the shape of eight-pointed stars, obtained by cutting a cube along the diagonals, was common in the villages of Montigny (to be seen on the dome of a well). A house near the church has a bishop’s mitre roof.

Deutsch : Les hameaux de Montigny

Ein Rundgang, um die Weiler im Süden der Aisne zu entdecken, auf Wegen am Rand der Hochebene, im Unterholz oder im Talgrund, die von einzelnen Bauernhöfen unterbrochen werden. Achten Sie auf die Pinakel: Die Form von achtstrahligen Sternen, die durch das Schneiden eines Würfels entlang der Diagonalen entsteht, war in den Dörfern um Montigny häufig anzutreffen (zu sehen an der Kuppel eines Brunnens). Ein Haus in der Nähe der Kirche hat ein Dach in Form einer Bischofsmütze.

Italiano :

Un circuito alla scoperta dei borghi del sud dell’Aisne, lungo sentieri ai margini dell’altopiano, nel sottobosco o in fondo a una valle, punteggiati da fattorie isolate. Osservate i pinnacoli: la forma a stella a otto punte, ottenuta tagliando un cubo lungo le diagonali, era comune nei villaggi di Montigny (vedi la cupola di un pozzo). Una casa vicino alla chiesa ha il tetto con la mitra vescovile.

Español : Les hameaux de Montigny

Un circuito para descubrir las aldeas del sur del Aisne, por caminos al borde de la meseta, en el sotobosque o en el fondo de un valle, salpicados de granjas aisladas. Observe los pináculos: la forma de estrella de ocho puntas, obtenida cortando un cubo a lo largo de las diagonales, era común en los pueblos de Montigny (véase la cúpula de un pozo). Una casa cercana a la iglesia tiene un techo de mitra de obispo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France