Les hameaux de Sours Sours Eure-et-Loir

Cette balade au départ de Sours vous conduira, au fil de la Roguenette et du ru de Génerville, à la recherche d’une flore bien spécifique aux cultures céréalières de la plaine de Beauce coquelicot, cirse des champs ou encore matricaire odorante.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ed1b0646729e/les-hameaux-de-sours

English :

This walk, starting from Sours, will lead you along the Roguenette and the Ru de Génerville in search of flora specific to the cereal crops of the Beauce plain: poppies, field cirse and fragrant chamomile.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ab Sours führt Sie entlang des Roguenette und des Ru de Génerville auf die Suche nach einer Flora, die für die Getreidekulturen der Beauce-Ebene sehr spezifisch ist: Klatschmohn, Ackerschachtelhalm oder auch duftende Matricaria.

Italiano :

Questa passeggiata, che parte da Sours, vi porterà lungo la Roguenette e il Ru de Génerville, alla ricerca di una flora molto specifica delle colture cerealicole della pianura della Beauce: papaveri, cirsi campestri e matricarie profumate.

Español :

Este paseo, que parte de Sours, le llevará a lo largo de la Roguenette y del Ru de Génerville, en busca de una flora muy específica de los cultivos cerealistas de la llanura de Beauce: amapolas, cirios de campo y matricaria olorosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire