Les Hardrets Pasly Aisne

Les Hardrets Pasly Aisne vendredi 1 août 2025.

Les Hardrets A pieds

Les Hardrets Parking Le Blanc, rue Jules Debordeaux (en face de la salle polyvalente) 02200 Pasly Aisne Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Ce circuit court mais relativement escarpé part à l’assaut de la Montagne des Hardrets, dont les hauteurs offrent

d’excellents points de vue sur la ville de Soissons et la Vallée de l’Aisne.

English : Les Hardrets

This short but relatively steep circuit goes up to the Montagne des Hardrets, whose heights offer excellent views of the town of Soissons and the Aisne Valley

Deutsch : Les Hardrets

Diese kurze, aber relativ steile Strecke führt auf den Montagne des Hardrets, dessen Anhöhen eine gute Aussicht bieten

Italiano :

Questo circuito, breve ma relativamente ripido, sale sulla Montagne des Hardrets, le cui alture offrono una vista eccellente sulla città di Soissons e sulla Valle dell’Aisne

Español : Les Hardrets

Este circuito, corto pero relativamente empinado, remonta la Montagne des Hardrets, cuyas alturas ofrecen excelentes vistas de la ciudad de Soissons y del valle del Aisne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France