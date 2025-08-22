Les Hauts de Seyr Chasnay Nièvre

Les Hauts de Seyr A pieds Facile

Les Hauts de Seyr église Saint-Germain 58350 Chasnay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Une promenade au cœur des terres des Hauts de Seyr, auparavant exploitées par les moines de La Charité-sur-Loire pour la culture de la vigne. De nos jours, ces vignobles produisent les vins prometteurs des Côtes de La Charité.

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

A walk in the heart of the land of the Hauts de Seyr, formerly exploited by the monks of La Charité-sur-Loire for the culture of the vine. Nowadays, these vineyards produce the promising Côtes de La Charité wines.

Deutsch :

Ein Spaziergang durch die Ländereien der Hauts de Seyr, die früher von den Mönchen von La Charité-sur-Loire für den Weinanbau genutzt wurden. Heutzutage werden auf diesen Weinbergen die vielversprechenden Weine der Côtes de La Charité produziert.

Italiano :

Una passeggiata nel cuore delle terre dell’Hauts de Seyr, un tempo utilizzate dai monaci di La Charité-sur-Loire per la coltivazione della vite. Oggi questi vigneti producono i promettenti vini della Côtes de La Charité.

Español :

Un paseo por el corazón de las tierras de Hauts de Seyr, antiguamente utilizadas por los monjes de La Charité-sur-Loire para el cultivo de la vid. Hoy en día, estos viñedos producen los prometedores vinos de las Côtes de La Charité.

