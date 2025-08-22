Les hauts du Bézo Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire

Les hauts du Bézo En VTT assistance électrique Facile

Les hauts du Bézo Mairie 71340 Saint-Bonnet-de-Cray Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Un beau circuit pour ceux qui recherchent les chemins paisibles, à l’ombre ou au bord de l’eau. Les amateurs de patrimoine seront ravis de découvrir les belles maisons, une chapelle et l’église romane.

English :

A beautiful circuit for those who are looking for peaceful paths, in the shade or by the water. Heritage lovers will be delighted to discover the beautiful houses, a chapel and the Romanesque church.

Deutsch :

Ein schöner Rundweg für diejenigen, die ruhige Wege im Schatten oder am Wasser suchen. Liebhaber des Kulturerbes werden sich über die schönen Häuser, eine Kapelle und die romanische Kirche freuen.

Italiano :

Un bel circuito per chi cerca sentieri tranquilli, all’ombra o in riva al mare. Gli amanti del patrimonio saranno felici di scoprire le belle case, una cappella e la chiesa romanica.

Español :

Un hermoso circuito para los que buscan caminos tranquilos, a la sombra o junto al agua. Los amantes del patrimonio estarán encantados de descubrir las hermosas casas, una capilla y la iglesia románica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data