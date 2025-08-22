Les hauts du Brionnais Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Les hauts du Brionnais En VTT assistance électrique Difficile

Les hauts du Brionnais Chemin de la poterne Rue de la Perrière 71110 Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 34000.0 Tarif :

Au départ de Semur-en-Brionnais, l’un des plus beaux villages de France, ce parcours vous conduira entre bocage et forêts. Vous passerez entre les villages de Marcigny, Sainte-Foy, Saint-Christophe-en-Brionnais et Semur-en-Brionnais.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Semur-en-Brionnais, one of the most beautiful villages of France, this route will lead you between bocage and forests. You will pass between the villages of Marcigny, Sainte-Foy, Saint-Christophe-en-Brionnais and Semur-en-Brionnais.

Deutsch :

Ausgehend von Semur-en-Brionnais, einem der schönsten Dörfer Frankreichs, führt Sie diese Strecke zwischen Bocage und Wäldern. Sie werden zwischen den Dörfern Marcigny, Sainte-Foy, Saint-Christophe-en-Brionnais und Semur-en-Brionnais hindurchfahren.

Italiano :

Partendo da Semur-en-Brionnais, uno dei più bei villaggi di Francia, questo percorso vi porterà attraverso bocage e foreste. Passerete tra i villaggi di Marcigny, Sainte-Foy, Saint-Christophe-en-Brionnais e Semur-en-Brionnais.

Español :

Partiendo de Semur-en-Brionnais, uno de los pueblos más bellos de Francia, esta ruta le llevará a través de bocage y bosques. Pasará entre los pueblos de Marcigny, Sainte-Foy, Saint-Christophe-en-Brionnais y Semur-en-Brionnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data