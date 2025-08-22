Les Hauts du Monastier Bourgs sur Colagne Lozère
Les Hauts du Monastier Bourgs sur Colagne Lozère vendredi 1 mai 2026.
Les Hauts du Monastier Marche nordique Difficulté moyenne
Les Hauts du Monastier Le Monastier 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie
Durée : 240 Distance : 13158.0 Tarif :
Une randonnée sur les traces d’Urbain V
Difficulté moyenne
https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14
English :
A hike in the footsteps of Urbain V
Deutsch :
Eine Wanderung auf den Spuren von Urban V
Italiano :
Una passeggiata sulle tracce di Urban V
Español :
Tras las huellas de Urban V
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère