Les Hauts Talican Les Hauts-Talican Oise
Les Hauts Talican Les Hauts-Talican Oise vendredi 1 mai 2026.
Les Hauts Talican A pieds Facile
Les Hauts Talican Parking du Cimetière de Villotran 60390 Les Hauts-Talican Oise Hauts-de-France
Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :
Sur la Cuesta du Bray, découvrez le village pittoresque de Villotran et sa campagne toute en prairies, vergers, forêts et hameaux préservés.
Facile
English : Les Hauts Talican
On the Cuesta du Bray, discover the picturesque village of Villotran and its countryside full of meadows, orchards, forests and preserved hamlets.
Deutsch : Les Hauts Talican
Entdecken Sie auf der Cuesta du Bray das malerische Dorf Villotran und seine Landschaft voller Wiesen, Obstgärten, Wälder und unberührter Weiler.
Italiano :
Sulla Cuesta du Bray, scoprite il pittoresco villaggio di Villotran e la sua campagna di prati, frutteti, boschi e borghi incontaminati.
Español : Les Hauts Talican
En la Cuesta del Bray, descubra el pintoresco pueblo de Villotran y su paisaje lleno de prados, huertos, bosques y aldeas conservadas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France