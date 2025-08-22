Les Hauts Talican Les Hauts-Talican Oise

Les Hauts Talican A pieds Facile

Les Hauts Talican Parking du Cimetière de Villotran 60390 Les Hauts-Talican Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7200.0 Tarif :

Sur la Cuesta du Bray, découvrez le village pittoresque de Villotran et sa campagne toute en prairies, vergers, forêts et hameaux préservés.

Facile

English : Les Hauts Talican

On the Cuesta du Bray, discover the picturesque village of Villotran and its countryside full of meadows, orchards, forests and preserved hamlets.

Deutsch : Les Hauts Talican

Entdecken Sie auf der Cuesta du Bray das malerische Dorf Villotran und seine Landschaft voller Wiesen, Obstgärten, Wälder und unberührter Weiler.

Italiano :

Sulla Cuesta du Bray, scoprite il pittoresco villaggio di Villotran e la sua campagna di prati, frutteti, boschi e borghi incontaminati.

Español : Les Hauts Talican

En la Cuesta del Bray, descubra el pintoresco pueblo de Villotran y su paisaje lleno de prados, huertos, bosques y aldeas conservadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France