Les jolis villages du Vexin Chaumont-en-Vexin Oise

Chaumont-en-Vexin Oise Hauts-de-France

Entre collines boisées et vastes plaines, les chemins du Vexin dévoilent menhirs, colombiers et autre petit patrimoine. Après Chaumont-en-Vexin, sa forteresse ruinée, son église à la fois gothique et Renaissance, remontez sur le plateau de Thelle riche en bâti de briques rouges, traversez le canal de Marquemont, créé fin XVIIIe. Arrivés à Montjavoult, admirez le panorama !

Between wooded hills and vast plains, the paths of the Vexin reveal menhirs, dovecotes and other small heritage. After Chaumont-en-Vexin, its ruined fortress, its Gothic and Renaissance church, go up to the plateau of Thelle rich in red brick buildings, cross the Marquemont canal, created at the end of the 18th century. Arrived at Montjavoult, admire the panorama!

Zwischen bewaldeten Hügeln und weiten Ebenen verlaufen die Wege des Vexin, auf denen Sie Menhire, Taubenschläge und andere kleine Kulturdenkmäler entdecken können. Nach Chaumont-en-Vexin mit seiner verfallenen Festung und seiner Kirche im Stil der Gotik und der Renaissance fahren Sie auf das Plateau de Thelle mit seinen roten Backsteingebäuden und überqueren den Kanal von Marquemont, der Ende des 18. In Montjavoult angekommen, genießen Sie das Panorama!

Tra colline boscose e vaste pianure, i sentieri del Vexin rivelano menhir, colombaie e altre piccole eredità. Dopo Chaumont-en-Vexin, la sua fortezza in rovina, la sua chiesa gotica e rinascimentale, salite sull’altopiano della Thelle, ricco di edifici in mattoni rossi, e attraversate il canale di Marquemont, creato alla fine del XVIII secolo. Quando arrivate a Montjavoult, ammirate il panorama!

Entre colinas boscosas y vastas llanuras, los caminos del Vexin revelan menhires, palomares y otros pequeños patrimonios. Después de Chaumont-en-Vexin, su fortaleza en ruinas, su iglesia gótica y renacentista, suba a la meseta de Thelle, rica en edificios de ladrillo rojo, y cruce el canal de Marquemont, creado a finales del siglo XVIII. Al llegar a Montjavoult, ¡admire el panorama!

