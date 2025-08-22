Les landes de Millières Randonnée Millières Manche

Les landes de Millières Randonnée

Les landes de Millières Randonnée 50190 Millières Manche Normandie

Durée : 135 Distance : 7000.0 Tarif :

Partez à la découverte de la richesse des landes autour du lac des Bruyères. Découvrez les deux types de landes, rases et boisées de pins, en vous baladant autour de cette ancienne sablière aujourd’hui lieu de balade pour les familles.

English : Les landes de Millières Randonnée

Discover the richness of the moorlands around Lac des Bruyères. Discover the two types of moorland open and pine-wooded as you stroll around this former sand pit, now a family-friendly destination.

Deutsch :

Entdecken Sie den Reichtum der Heideflächen rund um den Lac des Bruyères. Entdecken Sie bei einem Spaziergang um die ehemalige Sandgrube, die heute ein beliebtes Ausflugsziel für Familien ist, die zwei Arten von Heideflächen: die karge Heide und die mit Kiefern bewaldete Heide.

Italiano :

Scoprite la ricchezza della brughiera intorno al Lac des Bruyères. Scoprite i due tipi di brughiera, quella aperta e quella con i pini, passeggiando in questa ex sabbiera, oggi meta ideale per le famiglie.

Español :

Descubra la riqueza de los páramos que rodean el Lac des Bruyères. Descubra los dos tipos de páramo, abierto y arbolado de pinos, mientras pasea por este antiguo arenal, ahora un destino familiar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme